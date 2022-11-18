Відновлюють опалення, покрівлю та вікна: у Дніпрі комунальники ліквідовують наслідки ракетного удару

У Дніпрі міські комунальні служби ліквідовують наслідки ракетного удару, якого російські терористи завдали 17 листопада.

У КП «Жилсервіс-5» нарахували 14 постраждалих будинків (ті, які обслуговує це підприємство). Там понад 430 вибитих вікон, 5 понівечених покрівель та пошкоджені труби опалення.

«Стільки ми нарахували станом на 11-ту годину 17 листопада. Можливо протягом дня до нас ще звернуться люди. Наразі робимо заміри в тих квартирах, де вибиті вікна, затягуємо їх плівкою. У кого вікна дерев’яні та не постраждала рама, то там оперативно вставляємо нове скло. Водночас працює аварійна служба, яка відновлює опалення у будинках, бо через ракетний удар ми виявили, що на дахах були пошкоджені труби опалення і у деяких мешканців в квартирах позносило батареї. До кінця дня ці роботи завершимо. Крім цього, ми нарахували п’ять пошкоджених покрівель, дві з яких вже відновлюємо, до інших візьмемося найближчим часом. Загальна площа пошкоджених покрівель – близько 2,5 тис. кв. м. Як і завжди, ми у повному контакті з мешканцями. Також працюємо і в нежитлових будинках», – зазначив головний інженер КП «Жилсервіс-5» Олександр Степаненко.

Мешканець одного із постраждалих будинків Андрій згадує вчорашній день як страшний сон. Чоловік каже, під час прильоту у квартирі була дружина: «На щастя, ми не постраждали, тільки злякались дуже. У нас винесло віконний блок, але його затримала штора і він не полетів на дружину. Дякуємо комунальникам: вони оперативно приїхали, затягнули плівкою. Тепер чекаємо на встановлення нового вікна».

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