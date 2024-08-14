Від займання трави загорілися п’ять будівель на Дніпропетровщині

У Марганці горіли господарчі будівлі.
Виклик про природну пожежу рятувальники отримали о 12:29, 14 серпня. Місцеві жителі повідомили, що загорілася суха трава на вулиці Героїв Крут міста Марганець Нікопольського району.
Втім, вогонь, який охопив понад 1 га відкритої території, перекинувся на будівлі в місті.
Від вогню сталося займання п’яти господарчих споруд на території чотирьох приватних домоволодінь. Загальна площа пошкоджених сараїв становить 146 кв.м, – йдеться у повідомленні.
О 14:24 полум’я ліквідовано.
Загиблих та травмованих немає.
Зауважимо, нині на Дніпропетровщині діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тому подібні ситуації можуть повторитися. Не розпалюйте багаття на природі та не паліть сухостій.
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