Від займання трави загорілися п’ять будівель на Дніпропетровщині

Через природну пожежу ледь не згоріли господарчі будівлі.

У Марганці горіли господарчі будівлі.

Виклик про природну пожежу рятувальники отримали о 12:29, 14 серпня. Місцеві жителі повідомили, що загорілася суха трава на вулиці Героїв Крут міста Марганець Нікопольського району.

Втім, вогонь, який охопив понад 1 га відкритої території, перекинувся на будівлі в місті.

Від вогню сталося займання п’яти господарчих споруд на території чотирьох приватних домоволодінь. Загальна площа пошкоджених сараїв становить 146 кв.м, – йдеться у повідомленні.

О 14:24 полум’я ліквідовано.

Загиблих та травмованих немає.

Зауважимо, нині на Дніпропетровщині діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тому подібні ситуації можуть повторитися. Не розпалюйте багаття на природі та не паліть сухостій.

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