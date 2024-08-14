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Від займання трави загорілися п’ять будівель на Дніпропетровщині

Сьогодні 18:37
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Через природну пожежу ледь не згоріли господарчі будівлі.

Новости Днепра про Від займання трави загорілися п'ять будівель на Дніпропетровщині

У Марганці горіли господарчі будівлі. 

Виклик про природну пожежу рятувальники отримали о 12:29, 14 серпня. Місцеві жителі повідомили, що загорілася суха трава на вулиці Героїв Крут міста Марганець Нікопольського району. 

Втім, вогонь, який охопив понад 1 га відкритої території, перекинувся на будівлі в місті. 

Від вогню сталося займання п’яти господарчих споруд на території чотирьох приватних домоволодінь. Загальна площа пошкоджених сараїв становить 146 кв.м, – йдеться у повідомленні. 

О 14:24 полум’я ліквідовано. 

Загиблих та травмованих немає.

Новости Днепра про Від займання трави загорілися п'ять будівель на Дніпропетровщині

Зауважимо, нині на Дніпропетровщині діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тому подібні ситуації можуть повторитися. Не розпалюйте багаття на природі та не паліть сухостій. 

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Новости Днепра про Від займання трави загорілися п'ять будівель на ДніпропетровщиніУкраїнська

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