«Від всього Дніпра» – бійці ТрО показали техніку, яку їм привіз Філатов

Дніпро продовжує забезпечувати бійців на передовій необхідною технікою та спорядженням.

17 квітня до Окремої бригади територіальної оборони приїхав мер Борис Філатов, аби особисто передати військовим три вантажівки, понад 30 квадрокоптерів, прилади нічного бачення, тепловізори, а також компʼютерну техніку, більше сотні павербанків і інших комплектуючих.

«Міський голова привіз ці подарунки і кілька ящиків з малюнками дітей, які теж хотіли допомогти воїнам, що боронять місто і Україну від російської навали. Робіть, як Дніпро – допомагайте підрозділам територіальної оборони і ЗСУ. Разом до перемоги!»,— йдеться у повідомленні Окремої бригади територіальної оборони м. Дніпра.

Зі свого боку, мер Борис Філатов зазначив, що така змога навідати бійців та доправити їм важливе спорядження стала для нього кращим способом відзначити Великодні свята.

«Найкращий Великдень – це коли ти можеш привезти паски, дитячі малюнки та вантажівки з дронами просто на передову. Від всього Дніпра», — зауважив мер.

Як відомо, кілька днів тому місто доправило на передову рекордну партію найнеобхіднішого устаткування. Це близько 1,5 тис. різного приладдя для двадцяти п’яти військових частин. Вартість оснащення становила 100 млн грн.

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