Велика вода відступає: що ще підтоплено в Дніпрі та області

У ДСНС розповіли, що зараз з підтопленнями на Дніпропетровщині.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області, станом на 12:00 23-го квітня всього на території регіону підтоплено 95 ділянок (95 приватних домоволодінь та база відпочинку), 58 будинків (58 садових будинків), а саме:

територія закладу відпочинку;

58 будинків (1 – м. Дніпро, 57 – смт. Курилівка Петриківська селищна ТГ Дніпровський район);

території 95 приватних домоволодінь (9 – м. Дніпро, 80 – смт. Курилівка Петриківська селищна ТГ, 6 – с. Самарівка, Слобожанська ТГ Дніпровський район).

Нагадаємо, більше тижня тому в декількох областях оголосили загрозу через весняне водопілля. Вода заливала прибережні території в нашому регіоні. У Дніпрі підтопило набережну та декілька десятків приватних угідь. Попередньо, до кінця квітня ситуація має стабілізуватися.

Раніше ми вже писали про пташок, що оселилися посеред дороги, поблизу гіпермаркету на лівому березі. Крім цього, на Перемозі на велодоріжках почали плавати качечки. А ось в Кам’янському рибу можна ловити прямо в траві.

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