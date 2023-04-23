Як повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області, станом на 12:00 23-го квітня всього на території регіону підтоплено 95 ділянок (95 приватних домоволодінь та база відпочинку), 58 будинків (58 садових будинків), а саме:
Нагадаємо, більше тижня тому в декількох областях оголосили загрозу через весняне водопілля. Вода заливала прибережні території в нашому регіоні. У Дніпрі підтопило набережну та декілька десятків приватних угідь. Попередньо, до кінця квітня ситуація має стабілізуватися.
Раніше ми вже писали про пташок, що оселилися посеред дороги, поблизу гіпермаркету на лівому березі. Крім цього, на Перемозі на велодоріжках почали плавати качечки. А ось в Кам’янському рибу можна ловити прямо в траві.
Читайте також:
У Дніпрі побудують нову 26-метрову офісну будівлю.
У Дніпрі із занедбаного колодязя витягли собаку.
У Дніпрі мама відмовилася забирати з лікарні сина, який загубився.
У Дніпропетровській області тимчасово не працює лінія 112.