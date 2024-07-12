Вдарив ножем у живіт та втік: у Дніпрі чоловік накинувся з холодною зброєю на перехожих

У Дніпрі чоловік вступив у конфлікт з перехожими, після чого завдав їм тілесні ушкодження.

У вироці Амур-Нижньодніпровського районного суду, який був оприлюднений 09.07.2024, йдеться про те, що уроженець Дніпропетровщини посеред вулиці напав на раніше незнайомих йому людей.

За попередньою інформацією, подія сталася 7 квітня цього року близько шостої години вечора в Дніпровському районі міста Дніпро. Біля супермаркету “АТБ” чоловік побачив звичайного перехожого, який чекав на свого знайомого. З невідомої причини чоловік розпочав словесний конфлікт, під час якого запропонував опоненту пройти в сторону зупинки громадського транспорту задля подальшого вирішення проблеми.

Згодом з’ясувалося, що у той час знайомий перехожого, вийшовши з маркету, направився слідом за ними. Дійшовши до зупинки, чоловік захотів вирішити розпочатий конфлікт силою та вдарив перехожого ножем у живіт. Після цього, побачивши знайомого потерпілого, фігурант спочатку розмахував перед його обличчям зброєю, а потім навмисно поранив у передпліччя. Весь процес супроводжувався грубою лайкою у сторону обох потерпілих.

Згодом правопорушник втік з місця злочину.

Згідно даних, зазначених у вироці суду, в обох потерпілих легкі тілесні ушкодження, їм надали медичну допомогу.

Злочинця затримали правоохоронці та повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частино 4 статті 296 (хуліганство із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального Кодексу України.

У суді його визналі винним у скоєнні кримінального правопорушення, фігурант також визнав свою провину та розкаявся у скоєнному.

Спочатку йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років, однак згодом звільнив його від відбування покарання із встановленням іспитового строку, з покладенням обов’язків, передбачених статтею 75 КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Кривого Рогу підстрелив трьох перехожих через свою собаку.

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