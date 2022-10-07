Вдарив молотком по голові: в Дніпрі чоловік напав на беззахисну жінку

У середу ввечері, 5 жовтня, близько 20:00, поліцейські Дніпра отримали повідомлення про напад на жінку на вулиці Бузкова.

За словами заявниці, невідомий чоловік увірвався до квартири та напав на неї: вдарив молотком по голові.

Прибувши на місце події, інформація частково підтвердилась. Нападником виявився чоловік заявниці 1981 року народження, який вдарив її резиновим кийком.

В результаті події, у потерпілої розбита голова та синець на обличчі. Від госпіталізації жінка відмовилась.

На місце викликано СОГ для встановлення всіх обставин події. Нападника доставлено до відділу поліції.

Джерело: Репортер

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