Вдарив молотком по голові: в Дніпрі чоловік напав на беззахисну жінку

За словами заявниці, невідомий чоловік увірвався до квартири та напав на неї: вдарив молотком по голові.
Прибувши на місце події, інформація частково підтвердилась. Нападником виявився чоловік заявниці 1981 року народження, який вдарив її резиновим кийком.
В результаті події, у потерпілої розбита голова та синець на обличчі. Від госпіталізації жінка відмовилась.
На місце викликано СОГ для встановлення всіх обставин події. Нападника доставлено до відділу поліції.
Джерело: Репортер
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