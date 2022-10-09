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Вбив знайомого: у Дніпрі затримали чоловіка

Сьогодні 13:07
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У Дніпрі за скоєний злочин затримали 49-річного чоловіка.
Новости Днепра про Вбив знайомого: у Дніпрі затримали чоловіка

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Уночі 8 жовтня близько 00:30 в садовому товаристві Новокодацького району виникла сварка між двома чоловіками. Під час сварки один із чоловіків побив іншого палкою. Від тілесних травм 41-річний чоловік загинув на місці подій.

Сьогодні 49-річного вбивцю затримали правоохоронці з кінологом та службовою собакою, яка підтвердила причетність затриманого до вбивства.

Наразі йому повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні (умисне вбивство) КК України. Йому загрожує ув’язнення на строк до 15 років.

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Новости Днепра про Вбив знайомого: у Дніпрі затримали чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Вбив знайомого: у Дніпрі затримали чоловікаРусский

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