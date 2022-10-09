Вбив знайомого: у Дніпрі затримали чоловіка

У Дніпрі за скоєний злочин затримали 49-річного чоловіка.

Уночі 8 жовтня близько 00:30 в садовому товаристві Новокодацького району виникла сварка між двома чоловіками. Під час сварки один із чоловіків побив іншого палкою. Від тілесних травм 41-річний чоловік загинув на місці подій.

Сьогодні 49-річного вбивцю затримали правоохоронці з кінологом та службовою собакою, яка підтвердила причетність затриманого до вбивства.

Наразі йому повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні (умисне вбивство) КК України. Йому загрожує ув’язнення на строк до 15 років.

Читайте також: