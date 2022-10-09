Вбив знайомого: у Дніпрі затримали чоловіка

Уночі 8 жовтня близько 00:30 в садовому товаристві Новокодацького району виникла сварка між двома чоловіками. Під час сварки один із чоловіків побив іншого палкою. Від тілесних травм 41-річний чоловік загинув на місці подій.
Сьогодні 49-річного вбивцю затримали правоохоронці з кінологом та службовою собакою, яка підтвердила причетність затриманого до вбивства.
Наразі йому повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні (умисне вбивство) КК України. Йому загрожує ув’язнення на строк до 15 років.
Читайте також:
Автор:
У ніч з 8 на 9 жовтня окупанти випустили 12…
Парасолька сьогодні не знадобиться!
Парасолька сьогодні не знадобиться!
У середу ввечері, 5 жовтня, близько 20:00, поліцейські Дніпра отримали…