Важливо: як працює громадський транспорт Дніпра 3 січня

Про це повідомляє прес-служба міської ради Дніпра.

У вівторок, 3 січня, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси.

На тролейбусних маршрутах № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20 курсують 36 транспортних засобів.

На трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17 вийшов 41 вагон.

Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00 год.

Енергетична ситуація залишається складною. У зв’язку з цим ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 785 автобусів (з них 148 – автобуси великої місткості).

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