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Валить чорний дим: у Самарському районі Дніпра велика пожежа

Сьогодні 17:10
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У Самарському районі Дніпра схоже велика пожежа.

Новости Днепра про Валить чорний дим: у Самарському районі Дніпра велика пожежа

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро Обласний.

Чорний дим добре видно з різних районів міста.

За попередньою інформацією горить нежитлове приміщення.

На місті працюють співробітники ДСНС та пожежні бригади. Подробиці згодом.

Сьогодні ми повідомляли, що в області загорівся комбайн із 3 тонами насіння.

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