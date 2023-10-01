Валить чорний дим: у Самарському районі Дніпра велика пожежа

У Самарському районі Дніпра схоже велика пожежа.

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро Обласний.

Чорний дим добре видно з різних районів міста.

За попередньою інформацією горить нежитлове приміщення.

На місті працюють співробітники ДСНС та пожежні бригади. Подробиці згодом.

Сьогодні ми повідомляли, що в області загорівся комбайн із 3 тонами насіння.

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