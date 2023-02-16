В Україні задля економії почали розсилати судові повістки через Viber

Тепер виклик чи повістку до суду можна отримати через месенджер Viber

Про це повідомили в Державній судовій адміністрації України.

З 15 лютого суди почали розсилати повістки та виклики через популярний месенджер Viber. Відомо, що таким чином суди змогли зекономити п’ять тисяч гривень.

Новий спосіб оповіщення українців передбачений в оновленому Порядку надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі, затвердженому наказом №28 Державної судової адміністрації від 23 січня 2023 року, повідомляє Державна судова адміністрація України (ДСА). Тепер судову повістку надсилатимуть через месенджер, а якщо цей спосіб недоступний – її відправлять в СМС.

Зазначається, що це зробили заради економії коштів бюджету. За підрахунками ДСА, за пів дня 15 лютого завдяки розсиланню повідомлень через Viber суди змогли зекономити понад 5 тис. грн, або 42%. Якщо б їх відсилали регулярною поштою, то це б обійшлось бюджету у 23 рази дорожче, і замість 7 тис. грн це б коштувало 160 тис. грн.

Читайте також:

Українська

Автор: