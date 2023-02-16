У Дніпрі посеред ночі BMW злетів в кювет та загорівся (ФОТО)

У Дніпрі вночі загорівся легковик.

Як повідомили рятувальники, вночі 16 лютого, близько 2-ої ночі до них звернулися місцеві мешканці та повідомили про займання авто на вулиці Гаванській.

Прибувши на місце події, надзвичайники встановили, що спалахнув легковик «BMW 525». Водів авто скоїв наїзд на огорожі віадуку, через що машина злетіла в кювет та загорілася. Займання виникло в моторному відсіку та перекинулося в салон.

За 10 хвилин рятувальники загасили пожежу. Вогнем знищено легковий автомобіль «BMW 525», 1989 року випуску.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, раніше на вулиці Каверіна в Дніпрі вогнеборці врятували дідуся.

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