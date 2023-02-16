В Украине ради экономии начали рассылать судебные повестки через Viber

Об этом сообщили в Государственной судебной администрации Украины.
С 15 февраля суды начали рассылать повестки и вызовы в популярном мессенджере Viber. Известно, что таким образом суды смогли сэкономить пять тысяч гривен.
Новый способ оповещения украинцев предусмотрен в обновленном Порядке отправки судебных повесток, уведомлений и вызовов участникам судебного процесса в электронной форме, утвержденном приказом №28 Государственной судебной администрации от 23 января 2023 года, сообщает Государственная судебная администрация Украины (ГСА).
Теперь судебную повестку должны послать через мессенджер, а если этот способ недоступен — ее отправят в СМС.
Отмечается, что это было сделано ради экономии средств бюджета. По подсчетам ГСА, за пол дня 15 февраля благодаря рассылке сообщений через Viber суды смогли сэкономить более 5 тыс. грн, или 42%. Если бы их отсылали регулярной почтой, то это обошлось бы бюджету в 23 раза дороже, и вместо 7 тыс. грн это стоило бы 160 тыс. грн.
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