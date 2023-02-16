У Павлограді буде гучно: що сталося

У Павлограді сьогодні, 16 лютого, буде гучно.
Але не треба панікувати.
Як повідомляють у ФБ-спільноті “Павлоград офіційний”, у місті будуть проводитися промислові роботи.
Шановні павлоградці! Просимо зберігати спокій. У деяких районах міста чутно гучні звуки. З 11:10 до 11.30 проводитимуться промислові роботи, – йдеться у повідомленні.
Проте не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе!
Нагадаємо, раніше ми писали: Ракетний удар по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді: подробиці.
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