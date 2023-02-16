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  • Ракетний удар по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді: подробиці

Ракетний удар по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді: подробиці

Сьогодні 09:00
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Вночі 16 лютого окупанти нанесли ракетний удар по приватному сектору та промисловому об'єкту у Павлограді.

Новости Днепра про Ракетний удар по приватному сектору та промисловому об'єкту у Павлограді: подробиці

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У Павлограді ворог вдарив по приватному сектору та промисловому об’єкту. Через нічну атаку армії рф загинула 79-річна жінка, постраждали семеро – п’ять чоловіків та дві жінки. Двох поранених госпіталізували.

У місті зруйновано 7 приватних будинків, 50 пошкоджені, також зачепило 6 господарських споруд та півдесятка автівок.

На промисловому підприємстві, куди поцілили окупанти, розгорілася пожежа, яку вже загасили рятувальники. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають, масштаби руйнувань уточнюються.

Новости Днепра про Ракетний удар по приватному сектору та промисловому об'єкту у Павлограді: подробиці

Новости Днепра про Ракетний удар по приватному сектору та промисловому об'єкту у Павлограді: подробиці

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Новости Днепра про Ракетний удар по приватному сектору та промисловому об'єкту у Павлограді: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Ракетний удар по приватному сектору та промисловому об'єкту у Павлограді: подробиціРусский

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