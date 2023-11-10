Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В Україні нададуть відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків

В Україні нададуть відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків

Сьогодні 09:00
просмотров

Законопроєкт набуде чинності, коли його підпише президент.

Новости Днепра про В Україні нададуть відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків

Верховна Рада на засіданні 8 листопада ухвалила в цілому законопроєкт №9274. Він передбачає розширення категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно з документом, право на відстрочку тепер отримають працівники органів та підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відповідно до змін, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій звільнять від мобілізації, – йдеться у поясненні до законопроєкту.

Новости Днепра про В Україні нададуть відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків

Крім того, цим документом визначаються завдання єдиної державної системи цивільного захисту в особливий та відбудовний періоди.

Законопроєкт набуде чинності, коли його підпише президент.

Читайте також:

Новости Днепра про В Україні нададуть відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіківУкраїнська Новости Днепра про В Україні нададуть відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіківРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Отримав безліч переломів та розривів внутрішніх органів: на промпідприємстві у Кривому Розі загинув чоловік
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
Отримав безліч переломів та розривів внутрішніх органів: на промпідприємстві у Кривому Розі загинув чоловік

Лікарі намагалися врятувати чоловіка, проте, на жаль, він помер.

Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину авіаційною ракетою Х-59: її знищили наші захисники
Новини Дніпра
Сьогодні 07:40
Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину авіаційною ракетою Х-59: її знищили наші захисники

Уночі російські окупанти знову тероризували Дніпропетровщину.

На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню чоловіка (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 07:20
На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню чоловіка (ВІДЕО)

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

У Кривому Розі понад 10 днів не можуть знайти зниклу 17-річну дівчину
Новини Дніпра
Вчора 19:59
У Кривому Розі понад 10 днів не можуть знайти зниклу 17-річну дівчину

Поліціянти продовжують пошуки зниклої 17-річної дівчини.

Наверх