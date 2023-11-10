В Україні нададуть відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків

Верховна Рада на засіданні 8 листопада ухвалила в цілому законопроєкт №9274. Він передбачає розширення категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Згідно з документом, право на відстрочку тепер отримають працівники органів та підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Відповідно до змін, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій звільнять від мобілізації, – йдеться у поясненні до законопроєкту.
Крім того, цим документом визначаються завдання єдиної державної системи цивільного захисту в особливий та відбудовний періоди.
Законопроєкт набуде чинності, коли його підпише президент.
Читайте також:
Автор:
Лікарі намагалися врятувати чоловіка, проте, на жаль, він помер.
Уночі російські окупанти знову тероризували Дніпропетровщину.
Будь ласка, будьте обережні з вогнем!
Поліціянти продовжують пошуки зниклої 17-річної дівчини.