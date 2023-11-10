В Україні нададуть відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків

Законопроєкт набуде чинності, коли його підпише президент.

Верховна Рада на засіданні 8 листопада ухвалила в цілому законопроєкт №9274. Він передбачає розширення категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно з документом, право на відстрочку тепер отримають працівники органів та підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відповідно до змін, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій звільнять від мобілізації, – йдеться у поясненні до законопроєкту.

Крім того, цим документом визначаються завдання єдиної державної системи цивільного захисту в особливий та відбудовний періоди.

Законопроєкт набуде чинності, коли його підпише президент.

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