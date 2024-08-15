В ОВА повідомили офіційні подробиці щодо потужного вибуху в Павлограді

Стали відомі деталі щодо вибуху, який чули в Павлограді.

Вдень, 15 серпня, у Павлограді на Дніпропетровщині чули вибух. Згодом повідомлялося, що в одному із районів міста є задимлення посеред житлового кварталу. Через деякий час в області оголосили тривогу.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа. Постраждав 21-річний хлопець. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Що стало причиною вибуху наразі з’ясувати не вдалося.

Деталі наразі уточнюємо. На місці працюють відповідні служби. Вживаються всі заходи для ліквідації наслідків, – повідомили в ОВА

Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час атаки БПЛА вимикалося обладнання на електропідстанції.

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