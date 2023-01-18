В ОП повідомили, що керівництво МВС летіло в одну з “гарячих” точок

Керівництво МВС, яке розбилося в авіакатастрофі в Броварах, летіло гвинтокрилом у відрядження в одну з "гарячих" точок.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко під час брифінгу.

На питання журналістів, яка була мета польоту, він відповів:

Звісно, це мета у справах в одну з “гарячих” точок, які є в нас в країні і де проходять бойові дії. Більше подробиць щодо цього ми надамо трохи пізніше.

Нагадаємо, сьогодні у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Як повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

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