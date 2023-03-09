В одному з міст Дніпропетровщини пролунає плановий вибух: подробиці

Після нічної ракетної атаки кожен гучний звук сприймається зі страхом.

Тому хочемо попередити: сьогодні, 9 березні, у Кривому Розі о 12:00 пролунає планових вибух.

Це пов’язано з проведенням робіт у кар’єрі «АрселорМіттал». Гучно може бути в Інгулецькому і Центрально-Міському районах міста.

Тому не панікуйте та зберігайте спокій!

Але якщо у цей час буде повітряна тривога, не ігноруйте її!

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО).

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