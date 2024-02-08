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  • В одному з міст Дніпропетровщини анонсували потужні вибухи: тривоги – не ігноруйте

В одному з міст Дніпропетровщини анонсували потужні вибухи: тривоги – не ігноруйте

Сьогодні 10:44
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Без паніки!

Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини анонсували потужні вибухи: тривоги - не ігноруйте

Сьогодні, 8 лютого, у Кривому Розі о 12:00 та 13:00 пролунають вибухи. Але підстав для паніки немає, адже вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, найгучніше буде в Інгулецькому, Центрально-Міському та Тернівському районах міста.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 13:00 – плановий вибух у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – написав Вілкул.

Проте, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини анонсували потужні вибухи: тривоги - не ігноруйтеУкраїнська

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