Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В Одесі переховувався чоловік, який 8 років тому викрав людину в Кривому Розі

В Одесі переховувався чоловік, який 8 років тому викрав людину в Кривому Розі

Сьогодні 20:01
просмотров

Чоловіка, який 8 років тому викрав людину в Кривому Розі, знайшли в Одесі.

Новости Днепра про В Одесі переховувався чоловік, який 8 років тому викрав людину в Кривому Розі

Кримінальна історія трапилася 8 років тому – у 2015 році. Тоді посеред Кривого Рогу невідомі викрали чоловіка та сильно його побили. До злочину були причетні троє людей, які нанесли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.

Двох підозрюваних згодом затримали. У 2022 році їм винесли вирок та ув’язнили. Третьому зловмиснику вдалося втекти від правосуддя та понад 8 років переховуватися від правоохоронців. 

Днями чоловіка, який знаходився у розшуку понад 8 років, виявили в Одесі. Там він переховувався від криворізьких правоохоронців. Одеські колеги передали дані про підозрюваного до Кривого Рогу. 

Поліціянти отримали постанову Довгинцівського суду, яка дозволяла забрати підозрюваного до Кривого Рогу, де він повинен отримати покарання. Наразі злочинець знаходиться під вартою. 

Його долю вирішуватиме суд. 

Читайте також:

Новости Днепра про В Одесі переховувався чоловік, який 8 років тому викрав людину в Кривому РозіУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 15:49
У Кривому Розі під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталося

Дякуємо нашим захисникам!

У Кривому Розі потяг збив людину
Новини Дніпра
08.12.2023 11:58
У Кривому Розі потяг збив людину

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження.

У Кривому Розі чоловік у масці та з гранатою хотів пограбувати ПриватБанк: чи вдалося йому це
Новини Дніпра
07.12.2023 15:08
У Кривому Розі чоловік у масці та з гранатою хотів пограбувати ПриватБанк: чи вдалося йому це

У Кривому Розі невідомий у масці намагався пограбувати банк.

В одному з міст Дніпропетровщини 7 грудня пролунають вибухи
Новини Дніпра
07.12.2023 08:25
В одному з міст Дніпропетровщини 7 грудня пролунають вибухи

Важливе попередження!

Наверх