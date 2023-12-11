В Одесі переховувався чоловік, який 8 років тому викрав людину в Кривому Розі

Чоловіка, який 8 років тому викрав людину в Кривому Розі, знайшли в Одесі.

Кримінальна історія трапилася 8 років тому – у 2015 році. Тоді посеред Кривого Рогу невідомі викрали чоловіка та сильно його побили. До злочину були причетні троє людей, які нанесли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.

Двох підозрюваних згодом затримали. У 2022 році їм винесли вирок та ув’язнили. Третьому зловмиснику вдалося втекти від правосуддя та понад 8 років переховуватися від правоохоронців.

Днями чоловіка, який знаходився у розшуку понад 8 років, виявили в Одесі. Там він переховувався від криворізьких правоохоронців. Одеські колеги передали дані про підозрюваного до Кривого Рогу.

Поліціянти отримали постанову Довгинцівського суду, яка дозволяла забрати підозрюваного до Кривого Рогу, де він повинен отримати покарання. Наразі злочинець знаходиться під вартою.

Його долю вирішуватиме суд.

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