В боях на Донеччині загинув гендиректор однієї з компаній Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині попрощалися з загиблим бійцем.

Про це повідомили в Іларіонівській територіальній громад Дніпропетровщини.

Дмитро Пустовой загинув ще в кінці липня минулого року в бою під Великою Новоселівкою на Донеччині, але тільки зараз рідні та друзі змогли поховати військового.

Йому було 35 років. Повідомляється, що в мирний час Дмитро був гендиректором місцевої компанії “Ковбас Маркет”. Займався спортом, підіймався на Говерлу, а разом з дружиною займався благодійністю та допомагав юним спортсменам з Іларіонівської громади.

У нього залишилися старенькі батьки, дружина та діти.

У пам’яті односельців назавжди залишиться образ кремезного молодого чоловіка з дитячою посмішкою на обличчі та добрим світлом в очах. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Пустовойта та поділяємо з ними тяжке горе втрати. Низько схиляємо голови в глибокій скорботі, вшановуючи земляка і дякуючи йому за те, що ціною власного життя оберігав наш спокій, – написали в повідомленні Іларіоновського ТГ.

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