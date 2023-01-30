В боях на Донеччині загинув гендиректор однієї з компаній Дніпропетровщини
В боях на Донеччині загинув гендиректор однієї з компаній Дніпропетровщини
Сьогодні 13:32
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На Дніпропетровщині попрощалися з загиблим бійцем.
Про це повідомили в Іларіонівській територіальній громад Дніпропетровщини.
Дмитро Пустовой загинув ще в кінці липня минулого року в бою під Великою Новоселівкою на Донеччині, але тільки зараз рідні та друзі змогли поховати військового.
Йому було 35 років. Повідомляється, що в мирний час Дмитро був гендиректором місцевої компанії “Ковбас Маркет”. Займався спортом, підіймався на Говерлу, а разом з дружиною займався благодійністю та допомагав юним спортсменам з Іларіонівської громади.
У нього залишилися старенькі батьки, дружина та діти.
У пам’яті односельців назавжди залишиться образ кремезного молодого чоловіка з дитячою посмішкою на обличчі та добрим світлом в очах.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Пустовойта та поділяємо з ними тяжке горе втрати. Низько схиляємо голови в глибокій скорботі, вшановуючи земляка і дякуючи йому за те, що ціною власного життя оберігав наш спокій, – написали в повідомленні Іларіоновського ТГ.
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