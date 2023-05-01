Уже 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району, з них п’ятеро дітей

Уночі росіяни знову атакували ракетами Дніпропетровщину.

7 із них військові повітряного командування «Схід» збили. Але є і влучання у Павлоградському районі.

Там пошкоджені підприємство, багатоквартирні та приватні будинки. На жаль, вже 34 постраждалих, із них п’ятеро – діти. Наймолодшій дівчинці – лише 8 років.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно. Рашистські виродки знову воюють з мирними людьми, – зазначив він.

Не пробачимо! Помстимося!

Читайте також:

Українська

Автор: