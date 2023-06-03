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  • Уже 20 постраждалих в Підгородненській громаді, під завалами, ймовірно, є дитина

Уже 20 постраждалих в Підгородненській громаді, під завалами, ймовірно, є дитина

Сьогодні 23:51
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На жаль, кількість постраждалих зросла.

Новости Днепра про Уже 20 постраждалих в Підгородненській громаді, під завалами, ймовірно, є дитина

Як повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, загальна кількість постраждалих внаслідок удару по Підгородненській громаді зросла до 20. Із них п’ятеро – діти. 

Стан трьох хлопців на зараз медики оцінюють як важкий. Вони в операційних. Дівчата 11 та 17 років в задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.

Під завалами понівеченого будинку рятувальники продовжують шукати людей. Ймовірно, там є дитина.

Будь ласка, не ігноруйте тривогу!

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Новости Днепра про Уже 20 постраждалих в Підгородненській громаді, під завалами, ймовірно, є дитинаУкраїнська Новости Днепра про Уже 20 постраждалих в Підгородненській громаді, під завалами, ймовірно, є дитинаРусский

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