Уже 20 постраждалих в Підгородненській громаді, під завалами, ймовірно, є дитина

На жаль, кількість постраждалих зросла.

Як повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, загальна кількість постраждалих внаслідок удару по Підгородненській громаді зросла до 20. Із них п’ятеро – діти.

Стан трьох хлопців на зараз медики оцінюють як важкий. Вони в операційних. Дівчата 11 та 17 років в задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.

Під завалами понівеченого будинку рятувальники продовжують шукати людей. Ймовірно, там є дитина.

Будь ласка, не ігноруйте тривогу!

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