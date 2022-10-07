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  • Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Перемозі сталося серйозне ДТП з мотоциклістом (ФОТО)

Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Перемозі сталося серйозне ДТП з мотоциклістом (ФОТО)

Сьогодні 14:57
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На місці ДТП працює поліція.

Новости Днепра про Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Перемозі сталося серйозне ДТП з мотоциклістом (ФОТО)

Про це повідомляє Dnepr.info.

У п’ятницю, 7 жовтня, на вулиці Набережній Перемоги сталася ДТП. Попередньо, постраждав мотоцикліст, чоловікові надали допомогу, на місці працює патрульна поліція.

Через аварію утворився кілометровий затор, який тягнеться з вулиці Космічної, рух сильно ускладнено.

Новости Днепра про Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Перемозі сталося серйозне ДТП з мотоциклістом (ФОТО)

Новости Днепра про Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Перемозі сталося серйозне ДТП з мотоциклістом (ФОТО)

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Новости Днепра про Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Перемозі сталося серйозне ДТП з мотоциклістом (ФОТО)Українська Новости Днепра про Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Перемозі сталося серйозне ДТП з мотоциклістом (ФОТО)Русский

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