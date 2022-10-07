Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Перемозі сталося серйозне ДТП з мотоциклістом (ФОТО)

Про це повідомляє Dnepr.info.
У п’ятницю, 7 жовтня, на вулиці Набережній Перемоги сталася ДТП. Попередньо, постраждав мотоцикліст, чоловікові надали допомогу, на місці працює патрульна поліція.
Через аварію утворився кілометровий затор, який тягнеться з вулиці Космічної, рух сильно ускладнено.
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