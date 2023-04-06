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  • Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті “аварійний ранок” (ФОТО)

Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті “аварійний ранок” (ФОТО)

Сьогодні 10:18
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У Дніпрі ранок почався з аварій.

Новости Днепра про Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті

У четвер, 6 квітня, на Слобожанському проспекті за один ранок сталося дві ДТП. 

Близько 8 години ранку водій Honda Civic врізався у відбійник. За словами дніпрян, він перевищив швидкість руху, через що не впорався з кермуванням та врізався в огорожу. На щастя, ніхто не пострадав, окрім автомобіля, якому тепер потрібен ремонт.

На місці працювала патрульна поліція, яка встановить обставини аварії. 

Близько 9:30 сталася ще одна ДТП. Знову без постраждалих, але через аварію утворився кілометровий затор у бік Центрального мосту. 

У міських телеграм-каналах публікують відео з місця зіткнення та фото величезного затору, який утворився ще після першої ранкової аварії і з кожною хвилиною тільки більшає.

 За словами містян, утворилася тянучка від ТРЦ “Наша Правда” і до в’їзду на Центральний міст. На місці працюють патрульні. 

Новости Днепра про Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті

Новости Днепра про Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті

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Новости Днепра про Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті Українська

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