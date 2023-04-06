Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті “аварійний ранок” (ФОТО)

У Дніпрі ранок почався з аварій.

У четвер, 6 квітня, на Слобожанському проспекті за один ранок сталося дві ДТП.

Близько 8 години ранку водій Honda Civic врізався у відбійник. За словами дніпрян, він перевищив швидкість руху, через що не впорався з кермуванням та врізався в огорожу. На щастя, ніхто не пострадав, окрім автомобіля, якому тепер потрібен ремонт.

На місці працювала патрульна поліція, яка встановить обставини аварії.

Близько 9:30 сталася ще одна ДТП. Знову без постраждалих, але через аварію утворився кілометровий затор у бік Центрального мосту.

У міських телеграм-каналах публікують відео з місця зіткнення та фото величезного затору, який утворився ще після першої ранкової аварії і з кожною хвилиною тільки більшає.

За словами містян, утворилася тянучка від ТРЦ “Наша Правда” і до в’їзду на Центральний міст. На місці працюють патрульні.

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