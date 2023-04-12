Утік від мами: у Дніпрі у Соборному районі 4-річний хлопчик гуляв вулицею

Уранці на одній із вулиць Соборного району продавчиня помітила маленького хлопчика, який йшов без супроводу дорослих.

Жінка відразу зателефонувала на лінію “102”.

Патрульні прибули на виклик і виявили заявницю з 4-річним хлопчиком. Повідомити, де він живе, малюк не зміг.

Про це пише пресслужба патрульної поліції.

Утім, під час спілкування до патрульних підбігла схвильована жінка, яка назвалася матір’ю дитини. Вона розповіла, що її син гуляв на дитячому майданчику. В якийсь момент жінка відволіклась на кілька хвилин, а коли хотіла забрати сина, аби йти додому — дитини на місці не було. Тому схвильована матір кинулася шукати його на вулиці.

Малюка передали жінці та провели з нею профілактичну бесіду.

Шановні батьки! Постійно наглядайте за своїми дітьми! Деякі з них дуже люблять мандрувати та самостійно відкривати світ. Краще, якщо ви це зробите разом із ними і будете поруч! – зазначають у патрульній поліції.

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