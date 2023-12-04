Уночі на Дніпропетровщині пролунав вибух: що відомо

Уночі окупанти вкотре атакували Дніпропетровщину.

Так, у Павлоградському районі пролунав вибух – там наші захисники знищили ворожий шахед.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, з артилерії росіяни обстрілювали Мирівську громаду Нікопольського району. В одному з тамтешніх сіл пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, теплиця і газогін.

На щастя, люди не постраждали.

На інших територіях Дніпропетровщини було спокійно, – зазначив Сергій Лисак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

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