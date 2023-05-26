“Удар по Дніпру – це суто звірство”, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про ситуацію у Дніпрі, яке 26 травня зазнало ракетного обстрілу з боку рф.
Зеленський заявив, що це звірство. “Це суто звірство: російська ракета, балістика – проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти. Станом на цю хвилину внаслідок удару загинули двоє людей. Мої співчуття рідним та близьким! Розбір завалів ще не завершився”, – наголосив він.
Також президент наголосив, що влада зробить все можливе й неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО.
Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи в ефірі телемарафону удар по Дніпру, заявив, що жодних “військових цілей” для росії вже немає.
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