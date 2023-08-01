У Жовтих Водах 2-річна дівчинка опинилася у пастці у власній квартирі: мама викликала рятувальників

Сьогодні, 1 серпня, у Жовтих Водах стався неприємний інцидент: 2-річна дівчинка опинилася у пастці у власній квартирі. Щоб потрапити в оселю, мамі довелося викликати рятувальників.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце. Один із них за допомогою висувної драбини піднявся до вікна помешкання, розташованого на третьому поверсі будинку. ДСНС-ник потрапив в квартиру та відчинив вхідні двері матері.
На щастя, з дівчинкою все було добре!
До надання допомоги залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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