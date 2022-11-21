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У Жовтих Водах 15 рятувальників гасили пожежу у літній кухні (ВІДЕО)

Сьогодні 14:02
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У неділю, 20 листопада, о 22:38 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Партизанській міста Жовті Води горить літня кухня на території приватного домоволодіння.

Новости Днепра про У Жовтих Водах 15 рятувальників гасили пожежу у літній кухні (ВІДЕО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони встановили, що вогнем охоплений дах одноповерхової літньої кухні. Існувала загроза поширення пожежі на поблизу розташовані будівлі.

Займання локалізували о 23:18 та ліквідували о 23:36. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, дах будівлі та внутрішнє оздоблення стін. Загальна площа пожежі склала 40 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику направили 15 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині двоє людей отруїлися чадним газом.

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Новости Днепра про У Жовтих Водах 15 рятувальників гасили пожежу у літній кухні (ВІДЕО)Українська

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