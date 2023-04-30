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У центрі Кривого Рога 18-річний водій на смерть збив перехожого (ФОТО)

Сьогодні 10:47
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У суботу, 29 квітня, у Кривому Розі на вулиці Лермонтова сталася смертельна ДТП. Там автомобіль Toyota Camry наїхав на чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому для цього місці.

Новости Днепра про У центрі Кривого Рога 18-річний водій на смерть збив перехожого (ФОТО)

Від отриманих травм перехожий загинув на місці. Фотографіями з місця подій поділився сайт “Свої. Кривий Ріг”

За попередньою інформацією, 18-річниий водій Toyota Camry не помітив чоловіка, який намагався перейти дорогу в неналежному місці. Свідки стверджують, що 39-річний загиблий був п’яним.

В іномарці, окрім водія, знаходився також 17-річний пасажир. 

Обставини ДТП з’ясовують слідчий та патрульні. 

 Новости Днепра про У центрі Кривого Рога 18-річний водій на смерть збив перехожого (ФОТО) Новости Днепра про У центрі Кривого Рога 18-річний водій на смерть збив перехожого (ФОТО) Новости Днепра про У центрі Кривого Рога 18-річний водій на смерть збив перехожого (ФОТО) Новости Днепра про У центрі Кривого Рога 18-річний водій на смерть збив перехожого (ФОТО)

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Новости Днепра про У центрі Кривого Рога 18-річний водій на смерть збив перехожого (ФОТО)Українська Новости Днепра про У центрі Кривого Рога 18-річний водій на смерть збив перехожого (ФОТО)Русский

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