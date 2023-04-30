У центрі Кривого Рога 18-річний водій на смерть збив перехожого (ФОТО)

Від отриманих травм перехожий загинув на місці. Фотографіями з місця подій поділився сайт “Свої. Кривий Ріг”.
За попередньою інформацією, 18-річниий водій Toyota Camry не помітив чоловіка, який намагався перейти дорогу в неналежному місці. Свідки стверджують, що 39-річний загиблий був п’яним.
В іномарці, окрім водія, знаходився також 17-річний пасажир.
Обставини ДТП з’ясовують слідчий та патрульні.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі планують з 8-го по 18 травня перекрити вулицю…
Увечері 29 квітня на вулиці Затишна селища Зелений Гай у…
У неділю, 30 квітня, у Дніпрі не працюватимуть трамваї №6…
Минула ніч на Дніпропетровщині була неспокійною. 30 квітня, коли люди…