У центрі Кривого Рога 18-річний водій на смерть збив перехожого (ФОТО)

У суботу, 29 квітня, у Кривому Розі на вулиці Лермонтова сталася смертельна ДТП. Там автомобіль Toyota Camry наїхав на чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому для цього місці.

Від отриманих травм перехожий загинув на місці. Фотографіями з місця подій поділився сайт “Свої. Кривий Ріг”.

За попередньою інформацією, 18-річниий водій Toyota Camry не помітив чоловіка, який намагався перейти дорогу в неналежному місці. Свідки стверджують, що 39-річний загиблий був п’яним.

В іномарці, окрім водія, знаходився також 17-річний пасажир.

Обставини ДТП з’ясовують слідчий та патрульні.

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