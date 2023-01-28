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У центрі Дніпра сталася ДТП за участі таксі

Сьогодні 17:25
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У суботу, 28 січня, у Дніпрі на перехресті проспектів Олександра Поля та Пилипа Орлика зіткнулися два автомібілі, один з яких - таксі служби Opti.

Новости Днепра про У центрі Дніпра сталася ДТП за участі таксі

Про це повідомляється в Telegram-каналі “Дніпро Оперативний”. 

Як розказали очевидці, водій позашляховика Volkswagen рухався проспектом Пилипа Орлика, а автомобіль служби таксі марки Hyundai – проспектом Поля. Перший перед перехрестям почав котитися та зіткнувся з другим авто.

На щастя, обійшлося без жертв, проте Hyundai отримав серйозні пошкодження. 

Правоохоронці з’ясовуть деталі аварії. 

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