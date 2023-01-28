У центрі Дніпра сталася ДТП за участі таксі

Про це повідомляється в Telegram-каналі “Дніпро Оперативний”.
Як розказали очевидці, водій позашляховика Volkswagen рухався проспектом Пилипа Орлика, а автомобіль служби таксі марки Hyundai – проспектом Поля. Перший перед перехрестям почав котитися та зіткнувся з другим авто.
На щастя, обійшлося без жертв, проте Hyundai отримав серйозні пошкодження.
Правоохоронці з’ясовуть деталі аварії.
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Анна Кравчук
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