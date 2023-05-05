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  • У травмованого чоловіка 15% опіків: у Кривому Розі вибухнув побутовий газ

У травмованого чоловіка 15% опіків: у Кривому Розі вибухнув побутовий газ

Сьогодні 20:30
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Сьогодні, 5 травня, в Кривому Розі в приватному будинку стався вибух побутового газу.

Новости Днепра про У травмованого чоловіка 15% опіків: у Кривому Розі вибухнув побутовий газ

Подія відбулася орієнтовно на вулиці Левітана, що в Довгинцівському району. Одна людина травмована.

Чоловіка 1978 року народження госпіталізували до опікового відділення криворізької міської лікарні № 2.

У потерпілого 15 % тіла в опіках II та III ступенів, в тому числі обличчя.

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Новости Днепра про У травмованого чоловіка 15% опіків: у Кривому Розі вибухнув побутовий газУкраїнська Новости Днепра про У травмованого чоловіка 15% опіків: у Кривому Розі вибухнув побутовий газРусский

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