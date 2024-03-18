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  • У смертельній аварії з маршруткою на трасі неподалік Дніпра загинув відомий фермер

У смертельній аварії з маршруткою на трасі неподалік Дніпра загинув відомий фермер

Сьогодні 20:19
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Аварія забрала життя 42-річного фермера з Дніпропетровщини.

Новости Днепра про У смертельній аварії з маршруткою на трасі неподалік Дніпра загинув відомий фермер

Під час смертельної ДТП 17 березня загинув фермер з Дніпропетровщини Віктор Гнілов, повідомляє профільне видання “Фермер Придніпров’я”.

Про смерть пана Віктора повідомив голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Межівського району Петро Ляхович. 

42-річний чоловік їхав у маршрутці разом зі своєю дружиною Ярославою, яка зараз в реанімації. Віктор один із п’ятьох загиблих унаслідок ДТП. 

У нас загинув 42-річний фермер, батько двох дітей Віктор Гнілов із Новогригорівки Межівської ОТГ, його дружина Ярослава потрапила до лікарні. Віктор Миколайович був дуже гарною, активною і свідомою людиною, брав участь у всіх заходах, які проводили районна і обласна Асоціації фермерів, зокрема і у протестних акціях у Києві. Він добре господарював у своєму невеликому ФГ «Вікторія 2020», постійно допомагав воїнам ЗСУ. Не було жодного випадку, коли б Віктор Миколайович не долучився до чергового збору. Щирі співчуття дружині Ярославі, дітям, усім рідним і близьким Віктора Гнілова, – сказав Петро Ляхович. 

Нагадаємо, 17 березня поблизу Піщанки Новомосковського району сталася смертельна ДТП. 61-річний водій маршрутки, яка прямувала з Дніпра, не впорався з кермуванням, виїхав за межі дороги, через що мікроавтобус, де було 18 пасажирів злетів у кювет та перекинувся. 13 людей отримали поранення різного ступеня важкості, а п’ятеро людей загинули. 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за даним фактом.  

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