У Шевченківському районі Дніпра сталася пожежа в продуктовому магазині

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» о 6:19. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у приміщенні магазину, який знаходиться на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Вогнем було знищено дерев’яну шафу, де зберігався товар, пошкоджено натяжну стелю та кондиціонер.
На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих.
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У неділю, 16 липня, на вулиці Степовій села Мала Петриківка…
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