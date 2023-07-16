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У Шевченківському районі Дніпра сталася пожежа в продуктовому магазині

Сьогодні 08:38
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У неділю, 16 липня, у Дніпрі на вулиці Генерала Пушкіна Шевченківського району горів продуктовий магазин.

Новости Днепра про У Шевченківському районі Дніпра сталася пожежа в продуктовому магазині

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» о 6:19. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у приміщенні магазину, який знаходиться на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Вогнем було знищено дерев’яну шафу, де зберігався товар, пошкоджено натяжну стелю та кондиціонер.

На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих.

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