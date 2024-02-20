Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У річці під Дніпром втонув 17-річний хлопець: коментар ДСНС

Сьогодні 14:33
просмотров

Тіло хлопця виявили на глибині 2 м та на відстані 30 м від берега.

Новости Днепра про У річці під Дніпром втонув 17-річний хлопець: коментар ДСНС

Сьогодні, 20 лютого, об 11:18 на лінію «101» повідомили, що на річці Сура в селі Новоолександрівка зник підліток.

Водолази-рятувальники оперативно прибули на місце та почали пошукові роботи. Вони обстежили 4500 кв. м. підводної акваторії річки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

На жаль, 17-річного хлопця знайшли вже мертвим – його тіло було на глибині 2 м та на відстані 30 м від берега. Загиблого передали співробітникам поліції.

Читайте також:

Новости Днепра про У річці під Дніпром втонув 17-річний хлопець: коментар ДСНСУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі сотні мешканців понад 3 дні будуть без опалення: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 13:38
У Кривому Розі сотні мешканців понад 3 дні будуть без опалення: що сталося

Відновити послугу з постачання теплової енергії обіцяють ввечері 23 лютого!

На дорозі із Дніпра до Новомосковська утворився величезний затор: деталі
Новини Дніпра
Сьогодні 11:24
На дорозі із Дніпра до Новомосковська утворився величезний затор: деталі

Водії, будьте уважні!

Діти втратили батька: війна забрала життя мужнього бійця з Дніпропетровщини Вадима Дяченка
Новини Дніпра
Сьогодні 09:38
Діти втратили батька: війна забрала життя мужнього бійця з Дніпропетровщини Вадима Дяченка

Вічна слава Герою!

У Дніпрі вночі на Криворізькій зненацька спалахнув Renault (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 08:32
У Дніпрі вночі на Криворізькій зненацька спалахнув Renault (ФОТО)

Що стало причиною займання - поки невідомо.

Наверх