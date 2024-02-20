У річці під Дніпром втонув 17-річний хлопець: коментар ДСНС

Тіло хлопця виявили на глибині 2 м та на відстані 30 м від берега.

Сьогодні, 20 лютого, об 11:18 на лінію «101» повідомили, що на річці Сура в селі Новоолександрівка зник підліток.

Водолази-рятувальники оперативно прибули на місце та почали пошукові роботи. Вони обстежили 4500 кв. м. підводної акваторії річки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

На жаль, 17-річного хлопця знайшли вже мертвим – його тіло було на глибині 2 м та на відстані 30 м від берега. Загиблого передали співробітникам поліції.

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