У річницю визволення Дніпра у Другій світовій Філатов передав сучасним українським захисникам чергову партію техніки

Дніпро вшановує 79-ту річницю визволення від нацистських окупантів. Цьогоріч вона припала на початок дев’ятого місяця повномасштабної війни росії проти України.

Зранку 25 жовтня, перед традиційним покладанням квітів до Пам’ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії, міський голова Дніпра Борис Філатов зустрівся також із сучасними українськими захисниками.

Від усіх дніпрян він передав частинам Повітряного командування «Схід» протиударні бокси зв’язку та устаткування до них. Такі набори обладнання для мобільних постів ППО допомагатимуть раніше і точніше визначати можливі напрямки ударів ракет і ворожих безпілотників. Усе оснащення придбано коштом міського бюджету.

«Цього дня ми думаємо не лише про наших захисників, котрі звільнили Дніпро від нацистів. А й про тих наших хлопців і дівчат, які захищають зараз Дніпро на лінії фронту з іншим нацистським режимом, що знову пішов війною на нашу святу землю. Ми не просто спілкуємось, не просто покладаємо квіти. Ми працюємо на Перемогу — як це робили наші діди та прадіди», — сказав Борис Філатов.

Серед переданої техніки — спеціальні ІР-телефони, ноутбуки, кілька десятків надійних джерел безперебійного живлення і акумулятори до них. А ще — павербанки, автомобільні перетворювачі напруги, зарядні пристрої та декілька бухт кабелю.

«Ми отримали технічні засоби для забезпечення зв’язку. У першу чергу — з підрозділами, які перебувають у польових умовах. Це основа того, що війська знатимуть, що їм робити, коли, як і в який час», — наголошує заступник начальника логістики Повітряного командування «Схід» Костянтин. Військовий також закликав всіх українців серйозно ставитися до сигналів тривоги та берегти себе — з поваги до тих надлюдських зусиль, які воїни ЗСУ докладають заради Української Перемоги.

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