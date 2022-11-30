У посольстві України в Мадриді вибухнув пакунок: що відомо

У посольстві України у Мадриді сьогодні вдень стався вибух.

Відомо, що вибухівку було заховано у конверті з листом, який відкрив співробітник дипустанови.

Про це повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що інцидент у посольстві України в Мадриді за адресою Ронда Абубілла, 52, на площі Лесі Українки стався близько 13.00. Вибухівку було заховано в конверті з листом на ім’я посла в Іспанії. Лист спалахнув і вибухнув, коли співробітник відкрив його. На місце події виїхали фахівці зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, а також інші поліцейські підрозділи. Поліція задіяла антитерористичний протокол та оточила територію, на якій розташовано будівлю.

За інформацією ЗМІ, постраждалий працівник посольства отримав незначні поранення та самостійно попрямував до лікарні. Йому надається необхідна медична допомога.

За словами Сергія Погорельцева, посла України в Іспанії, серйозніших наслідків вибуху вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям персоналу дипустанови.

У пакунку виявилася коробка, тож у коменданта з’явилися підозри і він сам – щоби нікого не було поруч – вийшов із цією “поштою” на подвір’я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух, – розповів Погорельцев.

У МЗС України підтвердили інцидент з вибухівкою біля посольства України в Мадриді. Глава міністерства Дмитро Кулеба доручив терміново посилити заходи безпеки у всіх посольствах України.

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