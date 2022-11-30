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У посольстві України в Мадриді вибухнув пакунок: що відомо

Сьогодні 17:44
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У посольстві України у Мадриді сьогодні вдень стався вибух.

Новости Днепра про У посольстві України в Мадриді вибухнув пакунок: що відомо

Відомо, що вибухівку було заховано у конверті з листом, який відкрив співробітник дипустанови.

Про це повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що інцидент у посольстві України в Мадриді за адресою Ронда Абубілла, 52, на площі Лесі Українки стався близько 13.00. Вибухівку було заховано в конверті з листом на ім’я посла в Іспанії. Лист спалахнув і вибухнув, коли співробітник відкрив його. На місце події виїхали фахівці зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, а також інші поліцейські підрозділи. Поліція задіяла антитерористичний протокол та оточила територію, на якій розташовано будівлю.

Новости Днепра про У посольстві України в Мадриді вибухнув пакунок: що відомо

За інформацією ЗМІ, постраждалий працівник посольства отримав незначні поранення та самостійно попрямував до лікарні. Йому надається необхідна медична допомога.

За словами Сергія Погорельцева, посла України в Іспанії, серйозніших наслідків вибуху вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям персоналу дипустанови.

У пакунку виявилася коробка, тож у коменданта з’явилися підозри і він сам – щоби нікого не було поруч – вийшов із цією “поштою” на подвір’я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух, – розповів Погорельцев.

У МЗС України підтвердили інцидент з вибухівкою біля посольства України в Мадриді. Глава міністерства Дмитро Кулеба доручив терміново посилити заходи безпеки у всіх посольствах України.

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Новости Днепра про У посольстві України в Мадриді вибухнув пакунок: що відомоУкраїнська

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