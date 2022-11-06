У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі

У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. Загинула 13-річна дитина.

У Польщі на автостраді біля міста Тарнова мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що попереду автобуса їхала вантажівка, водій якої різко загальмував.

На жаль, автомобілі зіткнулися, після чого автобус перекинувся на бік.

На жаль, у ДТП загинув 13-річний хлопчик, ще одна жінка, 6-річна дитина та чоловік травмовані.

Молодший бригадир та речник пожежної служби в Тарнові Марцін Опьола повідомив, що хлопчика розчавив автобус, він загинув на місці.

Українська

Автор: