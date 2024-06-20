У Польщі автобус з 58 українцями злетів у кювет: багато постраждалих

Польський автобус їхав з Києва до Варшави. Всередині знаходилося 58 українців. На національній дорозі № 17 у Закреці біля польського міста Красностава автобус з’їхав у кювет, а потім перекинувся на бік.
Про це повідомили RMF FM з посиланням на дані люблінської поліції.
Постраждали 14 людей, серед яких 2 дітей. Тринадцять пасажирів госпіталізували до лікарень у Красноставі, Замості, Свідніку та Любліні.
Правоохоронці зазначають, що водій був тверезий.
Наразі перекрито ділянку національної дороги між Пясками та Красниставом. Поліція запровадила позмінний рух.
Нагадаємо, що 17 червня у румунському повіті Констанца відбулася аварія за участі автобуса, всередині якого знаходилось 57 громадян України, 42 з них – діти.
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