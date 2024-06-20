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У Польщі автобус з 58 українцями злетів у кювет: багато постраждалих

Сьогодні 12:16
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У Польщі перекинувся автобус з українцями.

Новости Днепра про У Польщі автобус з 58 українцями злетів у кювет: багато постраждалих

Польський автобус їхав з Києва до Варшави. Всередині знаходилося 58 українців. На національній дорозі № 17 у Закреці біля польського міста Красностава автобус з’їхав у кювет, а потім перекинувся на бік.

Новости Днепра про У Польщі автобус з 58 українцями злетів у кювет: багато постраждалих

Про це повідомили RMF FM з посиланням на дані люблінської поліції.

Постраждали 14 людей, серед яких 2 дітей. Тринадцять пасажирів госпіталізували до лікарень у Красноставі, Замості, Свідніку та Любліні.

Правоохоронці зазначають, що водій був тверезий.

Наразі перекрито ділянку національної дороги між Пясками та Красниставом. Поліція запровадила позмінний рух.

Нагадаємо, що 17 червня у румунському повіті Констанца відбулася аварія за участі автобуса, всередині якого знаходилось 57 громадян України, 42 з них – діти.

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Новости Днепра про У Польщі автобус з 58 українцями злетів у кювет: багато постраждалихУкраїнська Новости Днепра про У Польщі автобус з 58 українцями злетів у кювет: багато постраждалихРусский

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