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У поліції розповіли, як мешканці Дніпра можуть швидко оформити ДТП за допомогою смартфона

Сьогодні 14:31
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На жаль, кількість аварій останнім часом зросла.

Новости Днепра про У поліції розповіли, як мешканці Дніпра можуть швидко оформити ДТП за допомогою смартфона

У патрульній поліції розповіли, як мешканці Дніпра можуть швидко оформити ДТП за допомогою смартфона.

Для цього можна скористатися європротоколом.

Як зазначають правоохоронці, у цього способу є переваги:

  • швидкість оформлення ДТП;
  • відсутність адмінпротоколу та штрафу;
  • посвідчення водія не вилучається.

Але є і певні умови:

  • відсутні травмовані чи загиблі;
  • не завдано матеріальної шкоди третім особам;
  • учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування;
  • між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
  • водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані.

Якщо усіх умов дотримано, можна скористатися електронним європротоколом. Для цього вам потрібен будь-який мобільний пристрій з камерою та можливістю перейти за посиланням.

Зазначимо, європротокол – це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюється водіями на місці аварії, потім надається страховику для підтвердження ДТП. Європротокол дозволяє оформити аварію без виклику поліції та забезпечує можливість отримання відшкодування від страхової компанії потерпілою особою. Після оформлення європротоколу водії мають право залишити місце ДТП.

Важливо: якщо якась із умов не дотримана, то потрібно викликати правоохоронців.

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Новости Днепра про У поліції розповіли, як мешканці Дніпра можуть швидко оформити ДТП за допомогою смартфонаУкраїнська

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