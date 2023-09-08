У поліції розповіли, як мешканці Дніпра можуть швидко оформити ДТП за допомогою смартфона

У патрульній поліції розповіли, як мешканці Дніпра можуть швидко оформити ДТП за допомогою смартфона.
Для цього можна скористатися європротоколом.
Як зазначають правоохоронці, у цього способу є переваги:
Але є і певні умови:
Якщо усіх умов дотримано, можна скористатися електронним європротоколом. Для цього вам потрібен будь-який мобільний пристрій з камерою та можливістю перейти за посиланням.
Зазначимо, європротокол – це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюється водіями на місці аварії, потім надається страховику для підтвердження ДТП. Європротокол дозволяє оформити аварію без виклику поліції та забезпечує можливість отримання відшкодування від страхової компанії потерпілою особою. Після оформлення європротоколу водії мають право залишити місце ДТП.
Важливо: якщо якась із умов не дотримана, то потрібно викликати правоохоронців.
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