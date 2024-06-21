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  • У поліції розповіли скільки “п’яних” ДТП сталося на Дніпропетровщині з початку року

У поліції розповіли скільки “п’яних” ДТП сталося на Дніпропетровщині з початку року

Сьогодні 10:39
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На Дніпропетровщині стається чимало ДТП за участю п'яних водіїв.

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З початку року на території Дніпропетровської області зареєстровано 184 ДТП, спричинених п’яними водіями. У 24 таких аваріях постраждали люди – 36 осіб травмувалися та двоє загинули.

Тільки з початку червня патрульні склали 253 протоколи на водіїв за керування у стані сп’яніння.

Яка відповідальність чекає на водіїв:

— на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;

— якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;

— у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

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