У поліції показали наслідки ворожого удару по Дніпру (ФОТО)

Сьогодні, 26 листопада, ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста в Амур-Нижньодніпровському районі.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Наразі відомо про 7 зруйнованих помешкань в приватному секторі. На місці влучання виникла пожежа.

На жаль, шестеро містян постраждали. Одна жінка у важкому стані.

На місці злочину працюють всі профільні служби. Правоохоронці ретельно фіксують злочини військових рф.

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