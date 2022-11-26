У поліції показали наслідки ворожого удару по Дніпру (ФОТО)

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Наразі відомо про 7 зруйнованих помешкань в приватному секторі. На місці влучання виникла пожежа.
На жаль, шестеро містян постраждали. Одна жінка у важкому стані.
На місці злочину працюють всі профільні служби. Правоохоронці ретельно фіксують злочини військових рф.
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Александра Лучка
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