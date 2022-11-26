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У поліції показали наслідки ворожого удару по Дніпру (ФОТО)

Сьогодні 13:55
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Сьогодні, 26 листопада, ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста в Амур-Нижньодніпровському районі.

Новости Днепра про У поліції показали наслідки ворожого удару по Дніпру (ФОТО)

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Наразі відомо про 7 зруйнованих помешкань в приватному секторі. На місці влучання виникла пожежа.

На жаль, шестеро містян постраждали. Одна жінка у важкому стані.

На місці злочину працюють всі профільні служби. Правоохоронці ретельно фіксують злочини військових рф.

Новости Днепра про У поліції показали наслідки ворожого удару по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про У поліції показали наслідки ворожого удару по Дніпру (ФОТО)

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Новости Днепра про У поліції показали наслідки ворожого удару по Дніпру (ФОТО)Українська

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