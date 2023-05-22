У ПК “Схід” розповіли, чим саме вороги атакували Дніпро та область вночі 22 травня

Ніч понеділка 22 травня була гучною. Мешканці Дніпра чули понад десяток потужних вибухів. У ПК “Схід” розкрили подробиці того, що саме запускали на місто та область цієї ночі.
Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України – м. Дніпро, – зауважили військові.
Так, на місто та область летіло 16 ракет різних типів і 20 ударних дронів Shahed-136/131. Спочатку атакували безпілотниками, а потім ракетами.
Обставини утилізації російського літака уточнюються, – розповіли у ПК “Схід”.
За даними ОВА, внаслідок масової ракетної атаки постраждало семеро людей. Троє з них: 27-річний чоловік, та жінки 52 та 70 років – наразі у лікарні.
У Дніпрі внаслідок обстрілу є руйнування приватного підприємства, де пошкоджено 3 будівлі. Крім цього, за даними ДСНС, росіяни поцілили по рятувальній частині. Постраждав рятувальник. Також, “зачепило” 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних, а також дитсадок, магазини та адмінбудинки. Розбито 6 авто. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА та уламки ракети.
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