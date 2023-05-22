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  • У ПК “Схід” розповіли, чим саме вороги атакували Дніпро та область вночі 22 травня

У ПК “Схід” розповіли, чим саме вороги атакували Дніпро та область вночі 22 травня

Сьогодні 10:24
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Такої атаки на місто ще не було.

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Ніч понеділка 22 травня була гучною. Мешканці Дніпра чули понад десяток потужних вибухів. У ПК “Схід” розкрили подробиці того, що саме запускали на місто та область цієї ночі. 

Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України – м. Дніпро, – зауважили військові. 

Так, на місто та область летіло 16 ракет різних типів і 20 ударних дронів Shahed-136/131. Спочатку атакували безпілотниками, а потім ракетами. 

Росіяни випустили: 
– 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря – усі їх збили;
– 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;
– 2 балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;
– 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.
– 20 іранських ударних дронів «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків – усі було знищено. 
 
Збивати ракети допомагали також військові з ПК “Південь”. 
 
З хороших новин. За даними військових, у росіян мінус один ворожий літак. Як зауважили оборонці неба, увечері 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35.
 
Обставини утилізації російського літака уточнюються, – розповіли у ПК “Схід”.

Що відомо про наслідки

 

За даними ОВА, внаслідок масової ракетної атаки постраждало семеро людей. Троє з них: 27-річний чоловік, та жінки 52 та 70 років – наразі у лікарні. 

У Дніпрі внаслідок обстрілу є руйнування приватного підприємства, де пошкоджено 3 будівлі. Крім цього, за даними ДСНС, росіяни поцілили по рятувальній частині. Постраждав рятувальник. Також, “зачепило” 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних, а також дитсадок, магазини та адмінбудинки. Розбито 6 авто. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА та уламки ракети. 

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