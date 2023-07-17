У передмісті Дніпра з річки витягли тіло чоловіка

У Дніпровському районі втопився чоловік.

Про це повідомили в ДСНС.

Увечері 16 липня до ДСНС звернулися поліціянти. Правоохоронці повідомили, що знайшли в річці Дніпро тіло чоловіка. Це сталося в селищі Старі Кодаки Дніпровського району.

Приїхавши на місце інциденту, водолази-рятувальники почали обстежувати підводну акваторію річки. У 2-метрах від берега вони знайшли тіло потопельника.

Водолази доправили тіло потопельника до берега та передали поліціянтам. Наразі правоохоронці встановлюють особу померлого. За попередньою інформацією, загиблим був чоловік віком 40-45 років.

До місця події залучено чотирьох надзвичайників та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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