У передмісті Дніпра Nissan на “зебрі” збив 16-річну дівчину: у неї діагностували перелам та ЗЧМТ

У четвер, 28 вересня, у Підгородньому на вулиці Шосейній сталася аварія.
Там Nissan збив дівчину, яка переходила дорогу на “зебрі”.
Про це повідомляє “Інформатор”.
На місце події викликали швидку та поліцію.
У неповнолітньої медики, попередньо, діагностували перелам гомілки та закриту черепно-мозкову травму. Потерпілу госпіталізували до лікарні.
Усі подробиці ДТП будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на пішохідному переході ВАЗ збив двох 12-річних дівчаток: не помітив.
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