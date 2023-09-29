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  • У передмісті Дніпра Nissan на “зебрі” збив 16-річну дівчину: у неї діагностували перелам та ЗЧМТ

У передмісті Дніпра Nissan на “зебрі” збив 16-річну дівчину: у неї діагностували перелам та ЗЧМТ

Сьогодні 10:00
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Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про У передмісті Дніпра Nissan на

У четвер, 28 вересня, у Підгородньому на вулиці Шосейній сталася аварія.

Там Nissan збив дівчину, яка переходила дорогу на “зебрі”.

Про це повідомляє “Інформатор”.

На місце події викликали швидку та поліцію.

У неповнолітньої медики, попередньо, діагностували перелам гомілки та закриту черепно-мозкову травму. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

Усі подробиці ДТП будуть з’ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра Nissan на

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на пішохідному переході ВАЗ збив двох 12-річних дівчаток: не помітив. 

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