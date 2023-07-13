У передмісті Дніпра горів будинок: загинув чоловік, його дані встановлюються - Днепр Инфо
У передмісті Дніпра горів будинок: загинув чоловік, його дані встановлюються
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Сегодня 10:36

Сьогодні вранці, 13 липня, на вулиці Кооперативна у Підгородньому сталася пожежа.
Новости Днепра про У передмісті Дніпра горів будинок: загинув чоловік, його дані встановлюються

Фото умовне.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 07:41.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що горить одноповерховий житловий будинок на території приватного домоволодіння.

О 08:07 пожежу локалізували, о 08:19 ліквідували. Вогонь знищив речі домашнього вжитку в кімнаті будинку на загальній площі 8 кв. м.

На жаль, під час ліквідації займання співробітники Служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя. Його дані встановлюються.

До гасіння пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра горів будинок: загинув чоловік, його дані встановлюються

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Новости Днепра про У передмісті Дніпра горів будинок: загинув чоловік, його дані встановлюютьсяУкраїнська

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