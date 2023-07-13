Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 07:41.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що горить одноповерховий житловий будинок на території приватного домоволодіння.
О 08:07 пожежу локалізували, о 08:19 ліквідували. Вогонь знищив речі домашнього вжитку в кімнаті будинку на загальній площі 8 кв. м.
На жаль, під час ліквідації займання співробітники Служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя. Його дані встановлюються.
До гасіння пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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У середу, 12 липня, в озері Котлован знайшли тіло чоловіка.
12-го липня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу…
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