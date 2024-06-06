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У Павлограді з пожежі врятували чоловіка

Сьогодні 22:00
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У Павлограді на Дніпропетровщині з охопленої полум'ям квартири врятували чоловіка.

Новости Днепра про У Павлограді з пожежі врятували чоловіка

У четвер, 6 червня о 17:01 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Волонтерів міста Павлоград.

Виявилося, що загорілася квартира на останньому поверсі. Під час гасіння пожежі, рятувальники вивели чоловіка із задимленого помешкання. Власник помешкання відбувся легким переляком, тому від поїздки до лікарні відмовився. 

Займання ліквідовано о 17:22.

До гасіння пожежі залучено 13 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області. 

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