У Павлограді вночі палав житловий будинок (ФОТО)

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» о 23:27. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що вогнем охоплено кімнату однієї з чотирьох квартир, розташованих в одноповерховому житловому будинку. Вогнем було пошкоджено дах та стелю, майно всередині. Загальна площа загорання становить 60 кв. м.
Вогонь ліквідували о першій годині ночі.
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