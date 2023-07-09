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У Павлограді вночі палав житловий будинок (ФОТО)

Сьогодні 08:37
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У ніч з 8 на 9 липня у Павлограді Дніпропетровської області горів одноповерховий будинок. Вогонь охопив одну з чотирьох квартир, розташованих у ньому.

Новости Днепра про У Павлограді вночі палав житловий будинок (ФОТО)

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» о 23:27. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що вогнем охоплено кімнату однієї з чотирьох квартир, розташованих в одноповерховому житловому будинку. Вогнем було пошкоджено дах та стелю, майно всередині. Загальна площа загорання становить 60 кв. м.

Вогонь ліквідували о першій годині ночі. 

Новости Днепра про У Павлограді вночі палав житловий будинок (ФОТО)

Новости Днепра про У Павлограді вночі палав житловий будинок (ФОТО)

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