Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Павлограді ВАЗ “зім’яло” об автобус: водій та пасажирка – у лікарні

У Павлограді ВАЗ “зім’яло” об автобус: водій та пасажирка – у лікарні

Сьогодні 20:43
просмотров

У Павлограді на Дніпропетровщині сталася ДТП з постраждалими.

Новости Днепра про У Павлограді ВАЗ

У вівторок, 28 листопада, у Павлограді сталася ДТП з постраждалими. ВАЗ влетів у рейсовий автобус, через що травми отримав водій та пасажирка. Легкову машину буквально “зім’яло” об маршрутку. 

До прибуття медичних працівників, співробітники ДСНС надали домедичну допомогу травмованому чоловіку та жінці. Також провели комплекс протипожежних заходів – від’єднали акумуляторну батарею та перекрили вентиль на установці ГБО легкового автомобіля, щоб не машина випадково не спалахнула.

Працівники екстреної медичної допомоги стабілізували травмованих та госпіталізували до лікарні.

Співробітники Національної поліції встановлюють обставини події.

Новости Днепра про У Павлограді ВАЗ

Нагадаємо, раніше у Кам’янському від самогубства врятували 11-річну дівчинку, яка зателефонувала до поліції та сказала, що хоче зістрибнути з 14-го поверху.

Читайте також:

Новости Днепра про У Павлограді ВАЗ Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі активізувалися догхантери: отрута за дві години “звалила” 70-кілограмового алабая
Новини Дніпра
Сьогодні 20:14
У Дніпрі активізувалися догхантери: отрута за дві години “звалила” 70-кілограмового алабая

У Дніпрі через отруту помер пес.

Поблизу Дніпра жінка народила дитину в машині швидкої: чи все добре з немовлям
Новини Дніпра
Сьогодні 19:30
Поблизу Дніпра жінка народила дитину в машині швидкої: чи все добре з немовлям

Лікарі Дніпропетровщини знову приймали пологи в машині "швидкої".

У Дніпрі в грудні через ремонтні роботи вимикатимуть газ: адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 18:40
У Дніпрі в грудні через ремонтні роботи вимикатимуть газ: адреси

Газовики сповістили, де у грудні будуть вимикати газ.

Де у Дніпрі в 2023 році продаватимуть ялинки: усі адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 17:26
Де у Дніпрі в 2023 році продаватимуть ялинки: усі адреси

Опублікували перелік локацій, де цього року продаватимуть ялинки.

Наверх