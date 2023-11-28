У Павлограді ВАЗ “зім’яло” об автобус: водій та пасажирка – у лікарні

У Павлограді на Дніпропетровщині сталася ДТП з постраждалими.

У вівторок, 28 листопада, у Павлограді сталася ДТП з постраждалими. ВАЗ влетів у рейсовий автобус, через що травми отримав водій та пасажирка. Легкову машину буквально “зім’яло” об маршрутку.

До прибуття медичних працівників, співробітники ДСНС надали домедичну допомогу травмованому чоловіку та жінці. Також провели комплекс протипожежних заходів – від’єднали акумуляторну батарею та перекрили вентиль на установці ГБО легкового автомобіля, щоб не машина випадково не спалахнула.

Працівники екстреної медичної допомоги стабілізували травмованих та госпіталізували до лікарні.

Співробітники Національної поліції встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше у Кам’янському від самогубства врятували 11-річну дівчинку, яка зателефонувала до поліції та сказала, що хоче зістрибнути з 14-го поверху.

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